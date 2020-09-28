Трамп уличил Байдена в нежелании проходить тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп уличил своего конкурента на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена в нежелании проходить тест на наркотики. Об этом он написал в Twitter.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики. Интересно, почему?» — написал действующий глава государства. При этом публично Байден нигде не говорил о несогласии на подобную проверку.

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Ранее Трамп призывал Байдена пройти обоим проверку на наркотики перед дебатами, первый раунд которых пройдет уже 29 сентября. Действующий глава государства сказал, что он заметил «внезапное улучшение» в выступлениях Байдена на телевизионных дебатах среди демократов. При этом Трамп не предоставил никаких конкретных доказательств того, что его соперник мог использовать стимуляторы. Известно, что перед выборами между ними запланировано три раунда дебатов.

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