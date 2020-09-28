Президент США Дональд Трамп пообещал мирную передачу власти в случае проигрыша на грядущих выборах главы государства. Об этом он заявил в воскресенье, 27 сентября, передает РИА Новости.

Тем не менее американский лидер выразил уверенность в своей победе. «Я думаю, мы одержим грандиозную победу. Не будет передачи, потому что я не могу себе представить, чтобы мы называли [это] передачей, если мы выиграем», — заявил он.

Вспомнив рассуждения о дружественной передачи власти, Трамп заверил, что она, конечно, будет.

Ранее действующий глава государства назвал единственное условие, которое помешает ему переизбраться на второй срок. По его словам, это произойдет только в том случае, если «соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте». Хозяин Белого дома призвал сообщать о каждом вскрывшемся случае мошенничества на голосовании и не допустить передачи власти, зная, что соперники сфальсифицировали результаты голосования.

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24 сентября Трамп говорил, что согласится уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену и это подтвердит Верховный суд. Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл также заверил, что процедура передачи власти пройдет в установленном порядке.

Представители Демократической партии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.