Трамп назвал единственное условие для своего проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп назвал единственное условие, которое помешает ему переизбраться на второй срок. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками в штате Вирджиния, передает РИА Новости.

«Мы проиграем выборы, только если соперники-демократы будут жульничать с голосованием по почте. Это надувательство, они знают это, и СМИ знают, знают точно, что будет происходить. А демократы знают об этом лучше всех», — заявил американский лидер.

Трамп призвал сообщать о каждом вскрывшемся случае мошенничества на голосовании и не допустить передачи власти, зная, что соперники сфальсифицировали результаты голосования.

Ранее Трамп говорил, что согласится уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену и это подтвердит Верховный суд. Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл также заверил, что процедура передачи власти пройдет в установленном порядке.

Представители Демократической партии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.