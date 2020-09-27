Байден призвал отложить назначение члена Верховного суда

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал отложить назначение Эми Кони Барретт, выдвинутой американским лидером Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда. Текст его заявления приводит ТАСС.

«Сенату не следует принимать мер относительно данного вакантного места [в Верховном суде], пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс», — отметил Байден.

Ранее Трамп объяснил решение выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт. Он выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате Конгресса США.

Место в Верховном суде стало вакантным после того, как 18 сентября умерла его старейший член, 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и занимала эту должность более 27 лет. По данным National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.