Сенат США назначил члена Верховного суда

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Трансляцию голосования вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

Обсуждение кандидатуры судьи началось в воскресенье и продолжалось около 30 часов. Церемония приведения Баррет к присяге пройдет вечером в понедельник, 26 октября, в Белом доме.

В сентябре кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал отложить назначение Эми Кони Барретт, выдвинутой американским лидером Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда. Он призвал Сенат подождать, пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс.

Место в Верховном суде стало вакантным после того, как 18 сентября умерла его старейший член, 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и занимала эту должность более 27 лет. По данным National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.