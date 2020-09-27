Трамп выдвинул кандидата на должность члена Верховного суда

Президент США Дональд Трамп объяснил о решении выдвинуть кандидатом на должность члена Верховного суда судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, известную консервативными взглядами. Об этом сообщает ТАСС.

В начале церемонии, прошедшей в Розовом саду Белого дома, Трамп вышел к присутствующим в сопровождении Барретт, затем объявил о своем решении. Он выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате Конгресса США.

Эми Кони Барретт известна своими консервативными взглядами. В частности, она выступает против абортов.

Место в Верховном суде стало вакантным после того, как 18 сентября умерла его старейший член, 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и занимала эту должность более 27 лет. По данным National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.