Байден раскрыл свои доходы и призвал Трампа сделать то же самое

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал своего оппонента, действующего главу Белого дома Дональда Трампа сделать то же самое. Об этом сообщил штаб Байдена, передает РИА Новости.

Согласно документу, в прошлом году Байден с супругой Джилл получили доход в 985 233 доллара. С этой суммы они заплатили федеральные налоги в размере 299 346 долларов.

Следом за Байденом свою декларацию представила сенатор Камала Харрис. Замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфилд назвала это «историческим уровнем транспарентности».

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на налоговые декларации, написала, что Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за последние десять лет. По информации издания, когда в 2016 году Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов (59 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») подоходного налога и такую же сумму в 2017 году. Позднее, по данным ТАСС, Трамп в ходе пресс-конференции опроверг утверждения The New York Times, назвав их фабрикацией, и утверждал, что платит налоги. Также в своем Twitter он заявил, что газета не учла его «невероятные активы» и подчеркнул, что у него очень низкий уровень долга. Кроме того, Трамп отметил, что он единственный президент в истории, отказавшийся от зарплаты.