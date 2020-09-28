Трампа заподозрили в неуплате налогов за десять лет

Президент США Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за последние десять лет, пишет газета New York Times со ссылкой на налоговые декларации.

По информации издания, когда в 2016 году Трамп стал президентом, он заплатил только 750 долларов подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году. «Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — подчеркивает газета.

Однако адвокат Trump Organization Алан Гартен отметил, что «большая часть фактов, если не все, представляется неточной». Он подчеркнул, что за последние десять лет президент заплатил правительству десятки миллионов долларов личных налогов.

При этом издание указало, что юрист использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими налогами, уплаченными Трампом.

Как пишет ТАСС, позднее Трамп в ходе пресс-конференции опроверг утверждения The New York Times, назвав их фабрикацией, и признался, что платит налоги.

Ранее племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его в мошенничестве при получении наследства после смерти отца. Она подала на американского лидера в суд, другими ответчиками выступают его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.