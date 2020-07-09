Верховный суд США отказался раскрывать данные об уплате налогов Трампом

Верховный суд США отказался от идеи раскрыть налоговые декларации и другие финансовые документы президента страны Дональда Трампа членам Демократической партии в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters.

Он вернул дело в суды низшей инстанции. Так, высшая инстанция поддержала решение передать информацию об уплате налогов суду Нью-Йорка, чтобы президент мог представить конституционные и юридические возражения большому жюри штата.

«Решение суда грозит подрывом функционирования института президентства», — так свое решение обосновал один из судей, Сэмуэль Алито.

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Требования о выдаче налоговых деклараций выдвинули демократы в Конгрессе: они считают, что там есть нарушения. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить. Однако решения судов обжаловал Белый дом. При этом в Конституции страны не указано, можно ли предъявить президенту обвинения на основании налоговых деклараций.

В октябре 2018-го газета The New York Times опубликовала материал, в котором обвинила отца американского лидера Фрэнка Трампа в налоговых махинациях и мошенничестве, с помощью которых Трамп-младший нажил состояние. Отмечается, что в 1990-е сын получил от отца сумму, эквивалентную сегодняшним 413 миллионам долларов. Ее большая часть была получена благодаря «сомнительным налоговым схемам».

В статье говорилось, что большую часть состояния Трамп-младший получил потому, что помогал своим родителям проводить финансовые махинации и уклоняться от уплаты налогов. Он и его сестра учредили фиктивную фирму, чтобы получать миллионы долларов в качестве подарков от родителей. Нынешний президент также помогал отцу производить налоговые вычеты в миллионы долларов.

Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники американского лидера даже устраивали из-за этого акции протеста. Свое нежелание президент объясняет в том числе ведущимся аудитом.

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