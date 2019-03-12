В США началось новое расследование проектов бизнеса Трампа

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила повестки в два банка с требованием предоставить документы о финансировании четырех крупных проектов компании Trump Organization и ее несостоявшейся покупки футбольной команды Баффало Биллс в 2014 году. Об этом The New York Times сообщили источники.

В отношении одного из банков — Deutsche Bank — уже ведется два расследования в Конгрессе США, а в прошлом году его деятельность также проверяли банковские регуляторы Нью-Йорка. Генпрокуратура запросила заявки на кредиты, документы по ипотеке, кредитным линиям и другие данные о финансовых транзакциях, связанных с отелями Trump International Hotel в Вашингтоне и Trump National Doral в Майами и башней Trump International Hotel and Tower в Чикаго.

Президент США Дональд Трамп сотрудничал с американским отделением банка, обслуживающим очень богатых клиентов. В 2012 году ему заняли более 100 миллионов долларов на гольф клуб при Trump National Doral, а в 2015 году — 170 миллионов долларов на обустройство Trump International Hotel в столице страны.

Другой банк — Investors Bank — занимался проектом Trump Park Avenue. Ни в одной из организаций на вопросы газет не ответили.

Отмечается, что разбирательство Летиции Джеймс носит гражданский, а не уголовный характер. Тем не менее его цель и масштаб неясны.

Запросы в банки были направлены после того, как в феврале показания Конгрессу дал бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн. Он рассказал, что глава государства завышал стоимость своих активов в финансовых отчетах, в том числе в тех, что он предоставлял Deutsche Bank.

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