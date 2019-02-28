Мир
 
Последние новости
Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга
Медведеву затравили после включения в состав сборной на чемпионат мира
Найден способ предотвратить глобальную катастрофу
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
Трамп пообещал помочь сделать Северную Корею великой
Телеведущая предсказала свою смерть и умерла при загадочных обстоятоятельствах
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Раскрыты подробности первой кибератаки США на Россию
Организатор «Евровидения» погрустил из-за решения Украины пропустить конкурс
Новости партнеров

Трампа назвали «мошенником» и пожаловались на его манеру угрожать

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал действующего главу государства мошенником и заявил о более 500 случаях принуждения к угрозам по его поручению. Об этом сообщает Reuters.

Во время слушаний он предоставил выписанный американским лидером чек бывшей порнозвезде Стефани Клиффорд на 130 тысяч долларов за молчание об их интимной связи. Также он заявил, что Трамп знал о подготовке публикации на сайте WikiLeaks электронной переписки членов комитета демократической партии и продолжал переговоры о строительстве Trump Tower в Москве, будучи кандидатом в президенты.

Коэн отметил, что не обладает доказательствами о связи Трампа с Россией, однако считает, что президент врет об отсутствии отношений с Москвой.

27 февраля Коэн заявил, что Трамп презирает чернокожих и напомнил о его высказываниях. В частности, глава государства называл страны третьего мира «сраными дырами», и рассказал, что Трамп однажды предложил ему назвать хоть одну страну, которой управляет чернокожий и которая при этом не является такой «сраной дырой».

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Коэну, одному из фигурантов расследования, предстоит отбывать тюремное заключение за налоговые махинации и нарушение избирательного законодательства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший адвокат Трампа рассказал про его отношение к чернокожим
В подозрениях о преступлении Трампа нашли неточности
Трампа заподозрили в преступлении
Адвокат Трампа допустил нечистоплотность соратников президента
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
05:38Сегодня

Конгресс США заинтересовался имуществом Путина

19:5727 февраля

США напомнили России вернуть Крым

02:37Сегодня

Бразильянку депортируют из США после нападения на сторонника Трампа

Мир00:0827 февраля

«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»

США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
02:13Сегодня

Американцы критически испугались российской угрозы

14:5227 февраля

Пакистан захотел поговорить с Индией

01:39Сегодня

В Венесуэле исчезли тонны золота

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
23:3927 февраля

Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов

22:3727 февраля

Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии

16:2526 февраля

Джихадисты атаковали сирийских военных с помощью американских ракет

Россия
«Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»
Россиянка год боролась с раком. И фотографировала каждый день своей новой жизни
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
Путин наградил захватившего «Стингер» офицера ГРУ
Крымские чиновники подрались с ростовскими полицейскими и обвинили друг друга
Названа самая главная проблема россиян
Все материалы
Мир
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Бразильянку депортируют из США после нападения на сторонника Трампа
Американцы критически испугались российской угрозы
В Венесуэле исчезли тонны золота
Поезд протаранил платформу из-за поссорившихся машинистов
Россия и Израиль захотели вывести иностранные войска из Сирии
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса
Порошенко сорвал шапку с головы девушки и рассмешил пользователей сети
Выбившийся в лидеры президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко
Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Алексей МухинДьявол в деталях
Эксперты рассказали о влиянии частных организаций на тарифообразование
Нелицензированная бизнесвумен решила судиться с «Аэрофлотом»
Порошенко решил продавать Европе электричество
Регионы провалили программу газификации России
Путин освободил от налогов сельских учителей и врачей
Все материалы
Силовые структуры
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников
Глава московского района три часа говорил с силовиками и уволился
Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Определен лучший смартфон 2018 года
Boeing анонсировал беспилотный истребитель
Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей
В США указали России цели в космосе
Все материалы
Спорт
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной
«Русский Месси» нашел новую работу
Иностранных лыжников поймали за переливанием крови на чемпионате мира
Туктамышева назвала «убийством» непопадание на чемпионат мира
Российский лыжник уступил три секунды в борьбе за золото чемпионата мира
«Нужно верить, что ты лучший. Иначе задавят»
Российский гонщик Сироткин потерял место в «Формуле-1». Но рассказал нам, как вернется
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
«Зарезать и сжечь эту мразь!»
В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
Организатор «Евровидения» погрустил из-за решения Украины пропустить конкурс
Фильм находящегося под арестом Серебренникова побил рекорд «Ники»
Крупнейшие российские музеи сочли легкой добычей для воров
Продюсер «Брата» отреагировал на идею Стаса Барецкого снять продолжение фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Телеведущая предсказала свою смерть и умерла при загадочных обстоятоятельствах
Пастор «возродил из мертвых» лежащего в гробу и стал посмешищем в сети
Раскрыты подробности первой кибератаки США на Россию
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Названа возможная причина самоубийства Малашенко
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
В России создали женский iPhone
Редакторы российского Vogue нашли у Натальи Водяновой второй подбородок
Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов
Раскрыт секрет похудения полной королевы из «Фаворитки» ради «Оскара»
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Россиянам предрекли резкое подорожание авиабилетов
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
Российский школьник спас жизнь пассажиру на борту самолета
Коровы затоптали туристку насмерть и лишили хозяина сотен тысяч евро
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Несуществующая беременность спасла женщине жизнь
Признанный вымершим зверь найден живым
Не знавший о дочери рабочий задолжал алименты на 20 тысяч фунтов
Пенсионер трижды сорвал крупный куш в лотерее
Все материалы
Мечтая о Camry
Новая Toyota Corolla: революция или ничего особенного?
Байки на льду
Посмотрите, как российские мотоциклы готовятся к зимнему рекорду скорости
Эмоции взяли верх
В Bentley попытались создать лучший открытый гран-туризмо в мире
Самые популярные кроссоверы в мире
20 самых продаваемых машин с большим дорожным просветом
Обновленный Honda Pilot для России стал дороже на 90 тысяч рублей
Новый Kia Soul доберется до России летом
Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
Все материалы
Дом
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Москвичей уличили в нежелании покупать дешевые квартиры
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
Россияне обозначили предел ставок по ипотеке
Путин поручил снизить ставку по ипотеке до восьми процентов
Все материалы