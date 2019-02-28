Трампа назвали «мошенником» и пожаловались на его манеру угрожать

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал действующего главу государства мошенником и заявил о более 500 случаях принуждения к угрозам по его поручению. Об этом сообщает Reuters.

Во время слушаний он предоставил выписанный американским лидером чек бывшей порнозвезде Стефани Клиффорд на 130 тысяч долларов за молчание об их интимной связи. Также он заявил, что Трамп знал о подготовке публикации на сайте WikiLeaks электронной переписки членов комитета демократической партии и продолжал переговоры о строительстве Trump Tower в Москве, будучи кандидатом в президенты.

Коэн отметил, что не обладает доказательствами о связи Трампа с Россией, однако считает, что президент врет об отсутствии отношений с Москвой.

27 февраля Коэн заявил, что Трамп презирает чернокожих и напомнил о его высказываниях. В частности, глава государства называл страны третьего мира «сраными дырами», и рассказал, что Трамп однажды предложил ему назвать хоть одну страну, которой управляет чернокожий и которая при этом не является такой «сраной дырой».

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Коэну, одному из фигурантов расследования, предстоит отбывать тюремное заключение за налоговые махинации и нарушение избирательного законодательства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!