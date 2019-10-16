Опубликованы новые доказательства махинаций Трампа с налогами

Президента США Дональда Трампа вновь уличили в нарушении налоговых правил, когда он якобы предоставлял разные данные для чиновников и кредиторов. Соответствующие документы опубликовало издание ProPublica.

Речь идет, в первую очередь, о данных, касающихся 70-этажного небоскреба на улице Уолл-стрит, 40 в Нью-Йорке (Трамп-билдинг) и Международной гостиницы и башни Трампа. Документы, полученные в свободном доступе ProPublica, зафиксировали большую разницу в том, как компании американского лидера сообщали о своих расходах, прибыли и показателях аренды в этих зданиях. Издание утверждает, что цифры, которые предоставляли кредитору, серьезно отличались от данных, предоставленных налоговым органам Нью-Йорка. Несоответствия делали здания более выгодными для кредитора и менее прибыльными для должностных лиц, которые устанавливают налог на имущество зданий.

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Например, Трамп предоставлял противоречивые данные о занятости для аренды помещений на Уолл-стрит, 40. Компания президента сначала сообщила кредитору, что на 31 декабря 2012 года небоскреб был арендован на 58,9 процента, а затем показатели якобы резко выросли до 95 процентов всего через несколько лет. В то же время компания сообщила налоговым чиновникам, что, по состоянию на 5 января 2013 года, здание было сдано в аренду на 81 процент.

«Такое ощущение, что есть два разных вида документов — это похоже на то, что одни были подготовлены для налогового инспектора, а совсем другие — для кредитора», — сказал эксперт по финансам Кевин Риордан. Другие эксперты в сфере недвижимости тоже не смогли найти четкого объяснения многочисленным несоответствиям. По их мнению, все эти расхождения являются «версиями мошенничества».

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором обвинила отца американского лидера Фрэнка Трампа в налоговых махинациях и мошенничестве, с помощью которых Трамп-младший нажил состояние. Отмечается, что в 1990-е сын получил от отца сумму, эквивалентную сегодняшним 413 миллионам долларов. Ее большая часть была получена благодаря «сомнительным налоговым схемам».

В статье говорилось, что большую часть состояния Трамп-младший получил потому, что помогал своим родителям проводить финансовые махинации и уклоняться от уплаты налогов. Он и его сестра учредили фиктивную фирму, чтобы получать миллионы долларов в качестве подарков от родителей. Нынешний президент также помогал отцу производить налоговые вычеты в миллионы долларов.

Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники американского лидера даже устраивали из-за этого акции протеста. Свое нежелание президент объясняет в том числе ведущимся аудитом.

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