Любитель джихада задумал взорвать башню Трампа и поплатился

В США задержали сторонника палестинского сторонника движения ХАМАС, который угрожал взорвать небоскреб президента США Дональда Трампа и еврейское консульство. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокурора штата Нью-Джерси.

В апреле подозреваемый 20-летний Джонатан Се снял видеоролик, в котором выразил готовность присоединиться к ХАМАС и критиковал сионизм и неолиберализм. Также он демонстрировал флаг организации и пистолет, угрожая осуществить теракт.

Отмечается, что Се отсылал 100 долларов жителю сектору Газа, о чем рассказал в соцсетях. Там же он грозился взорвать Trump Tower в Нью-Йорке и израильское консульство.

Расследование ведется по статье «сговор с целью поддержки террористической организации». По каждому из перечисленных пунктов Се грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС заключили перемирие.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

Trump Tower — 58-этажный небоскреб высотой 202 метра, спроектированный при участии Дональда Трампа. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, апартаменты). Строительство башни закончили 30 ноября 1983 года, 9 ноября 2016-го в этом здании Трамп объявил о своей победе на выборах президента США.

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