Трампа обвинили в мошенничестве с наследством

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри обвинила его в мошенничестве при получении наследства после смерти отца. Она подала на американского лидера в суд, другими ответчиками выступают его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает The New York Times.

По словам родственницы Трампа, с 1980-х Дональд, Роберт и Мэриэнн Трамп взяли под контроль империю недвижимости, которая досталась им по наследству, и использовали различные мошеннические схемы, чтобы заработать больше денег. В частности, Мэри Трамп утверждает, что они уклонялись от уплаты налогов, обманывали партнеров по бизнесу и повышали арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.

Племянница Трампа также унаследовала часть семейного бизнеса, однако, поскольку она была несовершеннолетней, управление имуществом взяли на себя Дональд, Роберт Трамп и их сестра. «Они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства, заставив ее думать, что он гораздо меньше реального», — говорится в публикации.

Она потребовала от родственников возместить убытки из-за введения в заблуждение по поводу реальной стоимости и размера предназначавшегося ей имущества, а также компенсацию в размере минимум 500 тысяч долларов. «Мошенничество — это не просто семейный бизнес, это образ жизни», — заключила родственница американского лидера.

Мэри Трамп — 55 летняя дочь покойного младшего брата Дональда Трампа Фреда. Ее книга «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» о главе государства была опубликована летом.