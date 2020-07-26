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Трамп рассказал о доставляющих ему неприятности твитах

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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался в интервью блогу Barstool Sports, что ему часто приходилось сожалеть о своих публикациях в социальной сети Twitter.

На вопрос ведущего, сожалеет ли он о том, что опубликовал или ретвитнул какой-то пост и его увидели более чем 84 миллиона подписчиков, американский лидер ответил: «Часто, слишком часто». Он добавил, что сожаления начинаются, когда он начинает получать отзывы о своих опубликованных твитах и телефонные звонки с вопросами «Вы действительно это сказали?».

При этом президент США признался, что слишком увлечен социальными сетями и страдает не только от своих постов, но и от ретвитов, которые чаще «доставляет ему неприятности». Трамп рассказал, что отмечает чужие сообщения, полагая, что с ними все в порядке, однако вскоре «ретвиты приносят еще больше проблем».

Дональд Трамп добавил, что помнит о тех временах, когда можно было написать письмо, оставить и перечитать на следующий день, чтобы понять, стоит или не стоит его отправлять.

Ранее Трамп пожаловался в Twitter на вышедшие за последнее время книги авторства племянницы Мэри Трамп и бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам главы государства, Болтон, «никчемное чучело и бряцающий оружием дурак», выпустил книгу, чтобы «вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег». Рассуждая о книге племянницы, «ходячей катастрофы», Трамп заявил, что она редко появлялась и мало знает о нем. «Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации», — заключил президент.

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