Трамп назвал лживой книгу своей племянницы о себе

Президент США Дональд Трамп назвал лживой книгу своей племянницы Мэри Трамп «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», которая в первый же день была распродана тиражом в 950 тысяч экземпляров. Такое мнение американский лидер высказал в интервью Fox News.

«Ее [Мэри] трудно назвать любимчиком в нашей семье. Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала настолько глупую, ужасную и лживую книгу», — заявил президент.

Он подчеркнул, что в книге Мэри его больше задевают нападки «на отца и отсутствие доброты по отношению к маме». Трамп также рассказал, что уделял своей племяннице мало времени.

Накануне президент США пожаловался в Twitter на вышедшие за последнее время книги авторства племянницы Мэри Трамп и бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

По словам главы государства, Болтон, «никчемное чучело и бряцающий оружием дурак», выпустил книгу, чтобы «вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег». Трамп также обратил внимание на то, что бывший помощник по нацбезопасности нарушил закон, предав огласке в книге огромное количество секретной информации, и соглашение о неразглашении. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что в конечном счете гонорар Болтона достанется правительству.

Мэри Трамп — 55 летняя дочь покойного младшего брата Дональда Трампа Фреда.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и члены его команды не согласны со многими предложениями политика. Он стал автором скандальной книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме».