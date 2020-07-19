Twitter удалил предвыборное видео Трампа из-за песни Linkin Park

Соцсеть Twitter удалила предвыборное видео президента США Дональда Трампа из-за использования в ней песни In the End американской рок-группы Linkin Park. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что американский лидер ретвитнул ролик со страницы помощника Дэна Скавино, после чего лейбл Machine Shop Entertainment, артистами которого являются участники коллектива Linkin Park, подал жалобу. Соцсеть удалила запись.

На своей официальной странице в Twitter музыканты прокомментировали произошедшее. В посте говорится, что группа «не поддерживает и не одобряет Трампа, а также не разрешает его администрации использовать любую музыку» коллектива.

Покойный ныне вокалист Linkin Park Честер Беннингтон ранее заявлял в своих социальных сетях, что видит в Трампе угрозу для США куда большую, чем терроризм.

В июне британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании. Организация по защите авторских прав BMI, представляющая интересы коллектива, распространила заявление, согласно которому неавторизованное использование Трампом песен коллектива будет нарушением лицензионного соглашения.