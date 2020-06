The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа не использовать ее музыкальные произведения в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает британское издание Evening Express.

Организация по защите авторских прав BMI, представляющая интересы коллектива, распространила заявление, согласно которому неавторизованное использование Трампом песен коллектива будет нарушением лицензионного соглашения. В таком случае главе государства будет грозить судебное разбирательство. Во время своей президентской кампании в 2016 году Трамп не раз использовал во время митингов знаменитые композиции The Rolling Stones, такие как You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.

Против использования их музыки кандидатом от Республиканской партии США выступали и другие артисты. Например, вокалист группы Aerosmith Стивен Тайлер, британский музыкант Элтон Джон и певица Адель просили Трампа не использовать их музыку.

Ранее группа The Rolling Stones выпустила новую песню под названием Living in a Ghost Town впервые за восемь лет. Музыканты посвятили сингл пандемии коронавируса. Песня была написана еще в прошлом году, но работу над ней закончили лишь сейчас. Конечную версию артисты доработали уже в условиях самоизоляции.

