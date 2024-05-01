В Израиле обвинили президента Колумбии в антисемитизме

Глава МИД Израиля Кац назвал антисемитом президента Колумбии

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии Густава Петро в антисемитизме после объявления о разрыве отношений между странами. Об этом он написал в соцсети X.

«Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не может этого изменить», — заявил глава МИД.

Ранее Петро сообщил, что Колумбия 2 мая разорвет отношения с Израилем из-за геноцида в секторе Газа.