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23:38, 1 мая 2024Мир

В Израиле обвинили президента Колумбии в антисемитизме

Глава МИД Израиля Кац назвал антисемитом президента Колумбии

Фото: Amir Cohen / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии Густава Петро в антисемитизме после объявления о разрыве отношений между странами. Об этом он написал в соцсети X.

«Отношения между Израилем и Колумбией всегда были теплые, и ни один исполненный ненависти президент-антисемит не может этого изменить», — заявил глава МИД.

Ранее Петро сообщил, что Колумбия 2 мая разорвет отношения с Израилем из-за геноцида в секторе Газа.

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      Марина Совина
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