Колумбия заявила о разрыве отношений с Израилем
Президент Петро: Колумбия 2 мая разорвет отношения с Израилем
Колумбия разорвет отношения с Израилем в четверг, 2 мая, сообщил президент страны Густаво Петро. Причиной подобного решения он назвал геноцид в секторе Газа, передает РИА Новости.
«Отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил Петро во время первомайской манифестации в Боготе.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил о возможном отказе Израиля от заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. В материале указано, что соглашение о завершении конфликта не поддерживает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.