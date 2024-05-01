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20:36, 1 мая 2024Мир

Колумбия заявила о разрыве отношений с Израилем

Президент Петро: Колумбия 2 мая разорвет отношения с Израилем

Фото: Fernando Vergara / AP

Колумбия разорвет отношения с Израилем в четверг, 2 мая, сообщил президент страны Густаво Петро. Причиной подобного решения он назвал геноцид в секторе Газа, передает РИА Новости.

«Отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил Петро во время первомайской манифестации в Боготе.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил о возможном отказе Израиля от заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. В материале указано, что соглашение о завершении конфликта не поддерживает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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      Анастасия Алимпиева
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