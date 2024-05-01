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16:12, 1 мая 2024Мир

Стало известно о возможном отказе Израиля заключить сделку о прекращении огня

Нетаньяху заявил Блинкену, что не поддержит соглашение о завершении конфликта

Фото: Amir Cohen / Reuters

Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил о возможном отказе Израиля заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

Стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что еврейское государство не поддержит соглашение о завершении конфликта. «Он сказал, что, если ХАМАС не откажется от этого требования, сделки не будет, и Израиль вторгнется в Рафах», — рассказал журналист.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о щедром предложении Израиля о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, Израиль все еще не представил США план по защите гражданского населения в случае начала операции в Рафахе.

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      Мария Винар
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