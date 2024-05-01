В Швейцарии указали на изъян ВСУ

Полковник Бод: западное оружие не поможет ВСУ из-за проблем с его внедрением

Никакое современное оружие не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему. Об этом заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, проблема, с которой столкнулись ВСУ, заключается не в количестве и не в качестве оружия. «Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы», — отметил Бод.

Он указал на тот факт, что каждый отдельный вид получаемого Киевом оружия теряет свои преимущества, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию. По словам полковника, украинские войска не смогли интегрировать западное оружие в боевую систему. Кроме того, данный изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов оружия, которое Запад поставляет Украине.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России заглушат дальнобойные ракеты ATACMS ВСУ. Риттер отметил, что ВС России уже нашли способ справиться с управляемыми бомбами GLSDB, и в дальнейшем та же судьба ждет любое другое поставленное ВСУ вооружение.