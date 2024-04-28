Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 28 апреля 2024Мир

В США раскрыли судьбу украинского дальнобойного оружия

Бывший разведчик США Риттер: РЭБ ВС России заглушит ракеты ATACMS ВСУ

Фото: Defense Ministry / Reuters

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России заглушат дальнобойные ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судьбу ракет раскрыл экс-разведчик США Скотт Риттер, его заявление опубликовано в соцсети X.

По словам Риттера, ВС России уже нашли способ справиться с управляемыми бомбами GLSDB, и в дальнейшем та же судьба ждет любое другое поставленное ВСУ вооружение.

«То же случилось с другим “чудо-оружием”, переданным Западом Украине. Та же судьба будет ждать ATACMS. Та же судьба постигнет F-16», — заявил он.

Ранее полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон заявил, что Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Володин рассказал о последствиях антироссийской политики Финляндии

      Каратист отбился в горах от двух медведей

      В США раскрыли судьбу украинского дальнобойного оружия

      В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

      В Швеции провели акцию с сожжением Корана

      Украинское подполье рассказало о новом ударе ВС России

      В Казахстане опровергли продажу военных самолетов Украине

      Электромобилям предсказали рост продаж

      Кучеров установил бомбардирский рекорд НХЛ в XXI веке

      Появилось видео с бьющими и матерящими фанатов «Коррозии металла» силовиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше