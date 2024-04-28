В США раскрыли судьбу украинского дальнобойного оружия

Бывший разведчик США Риттер: РЭБ ВС России заглушит ракеты ATACMS ВСУ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил (ВС) России заглушат дальнобойные ракеты ATACMS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судьбу ракет раскрыл экс-разведчик США Скотт Риттер, его заявление опубликовано в соцсети X.

По словам Риттера, ВС России уже нашли способ справиться с управляемыми бомбами GLSDB, и в дальнейшем та же судьба ждет любое другое поставленное ВСУ вооружение.

«То же случилось с другим “чудо-оружием”, переданным Западом Украине. Та же судьба будет ждать ATACMS. Та же судьба постигнет F-16», — заявил он.

Ранее полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон заявил, что Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS ВСУ.