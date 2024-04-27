В США подтвердили право России жестко ответить США на отправку ATACMS Украине
Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник НАТО Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, сообщает РИА Новости.
«[Поставка ATACMS Украине] очень опасное решение. У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче. Идет война, в конце концов», — подтвердил он.
По словам эксперта, поведение президента Украины Владимира Зеленского создает существенные риски для безопасности, а том числе и для Вашингтона.
Ранее подполковник ВВС США в отставке Джон Баум заявил, что Россия обладает лучшей системой ПВО в мире. Он подчеркнул, что это создаст трудности для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить на Украину.