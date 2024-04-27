В США российскую систему ПВО назвали лучшей в мире

Экс-подполковник Баум: РФ обладает лучшей интегрированной системой ПВО в мире

Россия обладает лучшей интегрированной системой противоракетной обороны (ПВО) в мире. Об этом заявил подполковник ВВС США в отставке Джон Баум, сообщает Business Insider.

По словам эксперта, истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, столкнутся со значительными трудностями на боле боя. «[У России], возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире», — объяснил он.

Экс-подполковник подчеркнул, что украинские летчики на F-16 могут сразу при взлете оказаться в пределах досягаемости российских систем «земля-воздух».

Ранее стало известно, что США испытывают проблемы с поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что причиной являются удары России по украинским военными объектам.