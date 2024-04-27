Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 27 апреля 2024Мир

В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

Bloomberg: США испытывают проблемы с поставками Украине из-за ударов России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

США испытывают проблемы с поставками вооружений Киеву из-за ударов России по военными объектам на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия», — отмечается в материале агентства.

Авторы также обращают внимание, что Российская армия нарастила наступательный темп, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают истощение. По их словам, ускорение продвижения России связано с взятием Авдеевки.

Ранее стало известно, что американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли Вашингтону направить Киеву больше помощи. По итогам исследования, 28 процентов опрошенных американцев поддерживали увеличение помощи Украине, однако 29 процентов респондентов сказали, что США следует сократить помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин передал в управление «Газпрому» российскую «дочку» Ariston. В Италии в ответ потребовали разъяснений

      Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

      В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

      В Beribit ответили на претензии разъяренных криптоинвесторов

      Защита обжаловала арест бывшего московского педиатра по делу о фейках

      Премьер Эстонии назвала способ заставить русскоязычных выучить эстонский

      Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

      Невролог назвала отличия деменции от забывчивости

      Стало известно об ответе Китая на наращивание сил США в Азии

      Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше