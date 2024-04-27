В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

Bloomberg: США испытывают проблемы с поставками Украине из-за ударов России

США испытывают проблемы с поставками вооружений Киеву из-за ударов России по военными объектам на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия», — отмечается в материале агентства.

Авторы также обращают внимание, что Российская армия нарастила наступательный темп, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают истощение. По их словам, ускорение продвижения России связано с взятием Авдеевки.

Ранее стало известно, что американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли Вашингтону направить Киеву больше помощи. По итогам исследования, 28 процентов опрошенных американцев поддерживали увеличение помощи Украине, однако 29 процентов респондентов сказали, что США следует сократить помощь.