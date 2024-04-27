Американцы разделились во мнениях по помощи Украине

Опрос YouGov: американцы разделились во мнениях по дальнейшей помощи Украине

Американцы разделились во мнениях относительно того, следует ли США продолжать направлять больше помощи Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

По итогам исследования, 28 процентов опрошенных американцев поддерживают увеличение помощи Украине, однако 29 процентов респондентов говорят, что США следует сократить помощь. При этом 26 процентов американских граждан ответили, что поддержка Вашингтоном Киева должна остаться на том же уровне.

Опрос также показал, что демократы в три раза чаще, чем республиканцы, выступают за увеличение военной помощи Украине. 48 процентов респондентов-демократов поддержали увеличение помощи, и только 10 процентов поддержали ее сокращение.

60 процентов республиканцев поддержали увеличение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а 43 процента заявили, что хотят сокращения расходов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут стараться поставить Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot как можно скорее в рамках пакета помощи в размере 6 миллиардов долларов.