Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Evening Standard.

Как пояснил изданию британский политик, в то время, когда другие прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что «лучшая сила — это сила аргумента».

«Потому что оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир», — объяснил свое решение Брайант.

Ранее спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что администрация главы Белого дома, а также администрации Косова и Сербии оказались выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Причиной для этого названо историческое соглашение, которого достигли представители сербского государства и частично признанной албанской республики на встрече в Вашингтоне.

24 сентября профессор, академик Международной академии наук Сан-Марино Сергей Комков выдвинул российского президента Владимира Путина в кандидаты на получение Нобелевской премии мира за оказание Россией гуманитарной и медицинской помощи 27 странам в период пандемии и за упоминания бога в Конституции.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 сентября 2021 года в Осло.