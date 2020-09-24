Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Настало время, когда Нобелевскую премию мира будут получать не «по блату», а за реальные заслуги, заявил первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Таким образом он отреагировал на выдвижение на премию президента России Владимира Путина, сообщает издание «Подъем».

«Я думаю, что время, когда удавалось по блату или черт-те знает как получить, ушло все-таки. Будут получать те, кто отличился. Кто достоин? Я не знаю, я далек», — сказал Горбачев, отказавшись назвать имена возможных победителей.

О выдвижении Путина стало известно ранее 24 сентября. Заявку с именем российского лидера отправил в Осло профессор, академик Международной академии наук Сан-Марино Сергей Комков. Он заявил, что предложил номинировать Путина за оказание Россией гуманитарной и медицинской помощи 27 странам в период пандемии и за упоминание бога в Конституции.

Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.

Церемония вручения Нобелевской премии пройдет 10 сентября 2021 года в Осло. Награда вручается ежегодно с 1901 года. Помимо Путина на премию мира выдвинуты администрации американского президента, Косова и Сербии, а также сам президент США Дональд Трамп. Американского лидера выдвинули за участие в процессе примирении Израиля и Палестины, а также других стран и народов. Также газета «Коммерсантъ» сообщала о выдвижении на премию оппозиционера Алексея Навального.

Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

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