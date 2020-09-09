Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет телеканал Fox News.

Норвежский политик направил письмо в Нобелевский комитет, где объяснил, почему американскому лидеру стоит вручить награду. Так, за свою политическую карьеру Трамп якобы сделал больше для установления мира, чем другие номинанты на премию: в частности, его администрация сыграла «ключевую роль в установлении отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)».

«Вероятно, другие страны региона пойдут по стопам Эмиратов, так что это соглашение может стать переломным моментом, благодаря которому Ближний Восток превратится в регион сотрудничества и процветания», — подчеркнул Тибринг-Гедде.

14 августа помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен также предрек американскому лидеру Нобелевскую премию мира из-за примирения стран. Он выразил уверенность, что политик «войдет в историю как великий миротворец».

13 августа Трамп сообщил, что Израиль и Эмираты достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. Страны пришли к договоренности при посредничестве администрации президента США. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории Западного берега реки Иордан.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.

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