Трампу предрекли Нобелевскую премию мира из-за примирения Израиля и ОАЭ

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен предрек американскому лидеру Нобелевскую премию мира. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил уверенность, что Трамп «войдет в историю как великий миротворец». О'Брайен заявил, что не будет удивлен, если президента США выдвинут на премию.

Так помощник президента прокомментировал примирение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), достигнутые при посредничестве США. Помощник Трампа напомнил, что он также заключил «историческое соглашение по Афганистану», добился перемирия в Сирии после того, как Турция ввела на север страны свои войска, и предотвратил войну в КНДР.

13 августа Трамп сообщил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. Страны пришли к договоренности при посредничестве администрации Трампа. По условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.