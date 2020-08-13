Трамп помирил Израиль и арабов

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли исторического соглашения, объявив о нормализации двусторонних отношений. О примирении государств в своем Twitter-аккаунте сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее заявление.

Две страны пришли к договоренности при посредничестве администрации Трампа. «Дональд Трамп, премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, провели переговоры и согласились на полную нормализацию отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что по условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан: «В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе "Видение мира", и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире».

ОАЭ стали третьей арабской страной, установившей полные дипломатические отношения с Израилем. Ранее мирного соглашения с еврейским государством достигли Египет и Иордания: в 1979 году и 1994 году соответственно.