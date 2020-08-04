Президент Израиля выразил соболезнования народу Ливана после взрыва

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в порту Бейрута. Об этом он написал в Twitter.

«Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время», — написал глава государства.

Израиль через международные каналы предложил гуманитарную и медицинскую помощь Ливану, добавили в пресс-службе МИД еврейского государства. По данным ТАСС, Израиль также выразил готовность предоставить медицинское оборудование и принять пострадавших на лечение.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 50 человек, еще более 2700 получили ранения. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.