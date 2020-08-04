Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.

При этом число пострадавших, по сравнению с более ранними данными, снизилось до 2700. В Минздраве сообщали как минимум о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. В ливанском Красном Кресте отчитывались о 2200 раненных.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.