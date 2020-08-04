Число погибших при взрыве в Бейруте возросло

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута возросло до 30, сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хассан, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения Ливана также сообщило, что на данный момент в результате взрыва в порту столицы пострадали не менее трех тысяч человек.

Больницы Бейрута оказались переполнены. В связи с этим министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Местные врачи предупреждают, что многие еще не получили никакой медпомощи, потому что из-за обрушения конструкций оказались заблокированы у себя в квартирах.

4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России. Агентство Reuters сообщало о десяти погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще предстоит выяснить.