Больницы Бейрута оказались переполнены после взрыва

Больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан, передает телеканал Al Jazeera.

По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Тем не менее машины скорой помощи с пациентами продолжают поступать в крупнейший госпиталь Бейрута, где наблюдается хаос и неразбериха.

Как уточняет телеканал Sky News, в больницу Hotel Dieu на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов госпиталь пока принять не может. При этом в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц. Местные врачи предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

Ранее появилось видео из больницы Святого Иосифа в Бейруте. Как видно на записи, в больницу поступило множество людей, места для всех пациентов не хватает. Многие вынуждены сидеть на полу в коридоре, испачканном кровью пострадавших.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России. Очевидцы сообщают о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.