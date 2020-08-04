Появилось видео с места взрыва в Бейруте

Появилось видео с места мощного взрыва в столице Ливана Бейруте — его опубликовал у себя в Twitter -аккаунте очевидец произошедшего.

На кадрах видны обломки построек и покрытые пеплом неподвижные тела людей. По данным Reuters, известно о по меньшей мере 10 погибших.

Также сообщается, что пострадали сотни людей.

По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт. Что именно привело к взрыву, пока неизвестно. В то же время корреспондент телеканала отмечает, что на одном из складов в порту хранился бензин.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП.