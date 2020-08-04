Названа новая версия взрыва в Бейруте

Причиной взрыва в порту ливанского Бейрута стали хранившиеся там взрывчатые вещества. Такую новую версию событий озвучил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим, передает Al Jazeera.

Генерал посетил место взрыва и сообщил журналистам, что на одном из портовых складов хранились конфискованные несколько лет назад вещества, которые и стали причиной мощного взрыва. По информации Telegram-канала Lebanese news, речь идет о 2,7 тысячи тонн нитрата, конфискованного в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Известно о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших.