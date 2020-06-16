Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через территорию Израиля перебрасывали помощь вооруженным формированиям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом пишет Anadolu.

Агентство утверждает, что ОАЭ поставляли противникам ливийских правительственных сил системы противовоздушной обороны (ПВО) израильского производства, а также координировали переговоры с «Моссадом» (политическая разведка Израиля) в Иордании и Египте для подготовки ливийских боевиков.

Авторы статьи приводят в качестве аргументов поддержки Израилем армии Хафтара публикации в мировых СМИ. Так, издание вспоминает материал лондонского новостного сайта Middle East Eye от 2017 года. В нем израильский эксперт по национальной безопасности Ричард Сильверштейн со ссылкой на источники в армии писал об авиаударах Израиля в Ливии. Он утверждал, что 25 августа 2015 года в Сирте израильская армия бомбила позиции террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), чтобы помочь Хафтару захватить город. В статье Сильверштейна говорилось, что страна поддерживала фельдмаршала по принципу «друг моего друга, враг моего врага — мой друг».

Материалы по теме Один в пустыне не воин В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия? Африканские страсти Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?

Кроме того, журналисты приводят материалы о тайных переговорах между Хафтаром и «Моссадом» при посредничестве ОАЭ и отмечают, что опровержения этой информации так и не было.

Ранее, 10 июня, стало известно, что вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является ЛНА фельдмаршала Хафтара, попросил помощи у Израиля. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!