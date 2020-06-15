Армия Хафтара приготовилась отбиваться «Ударом грома»

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара перебросила к портовому городу Сирт, который готовятся штурмовать силы правительства национального согласия (ПНС), батальон Thunderbolt 302 («Удар грома»). Об этом пишет Al-Masdar News.

Батальон оснащен десятками пикапов с зенитными установками, благодаря которым ЛНА сможет активнее отбивать воздушные атаки сил ПНС. Также в Сирт прибыло множество бойцов армии Хафтара.

О переброске подкрепления ЛНА в Сирт также сообщал ТАСС со ссылкой на ливийский военный источник. Подразделения размещены к западу от города и находятся в полной боевой готовности, отмечал собеседник агентства.

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По информации телеканала Al Arabiya, армия ПНС готовит масштабную операцию с целью установить контроль над Сиртом. Операция будет проходить под руководством турецких военных. Другие подробности о ней неизвестны.

В ПНС официально заявляли о намерении захватить Сирт и район аль-Джуфра — по словам главы МВД ПНС Фатхи Башаги, у России есть планы создать военные базы на основе расположенных там двух объектов. Политические переговоры с ЛНА могут быть начаты только после захвата этих территорий, подчеркивал Башага.

Силы ПНС продолжают теснить подразделения ЛНА при помощи Турции, которая, в частности, обеспечивает триполийской армии поддержку с воздуха. Армия Хафтара, по данным Пентагона, в конце мая получила из России как минимум 14 боевых самолетов, в числе которых истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24. Применялась ли данная техника в последних боях за Сирт, неясно.

ЛНА под руководством фельдмаршала Хафтара с апреля прошлого года вела наступление на Триполи, поставив своей целью свержение ПНС, однако ей это так и не удалось.

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