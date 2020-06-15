Поражения армии Хафтара ударили по казне ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут урезать объем бюджета на поддержку военных операций за рубежом. Об этом сообщили источники турецкого агентства Anadolu. Они пояснили, что по казне Абу-Даби ударили поражения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, пандемия коронавируса и снижение цен на энергоносители.

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Говоря о первой причине, собеседники агентства напомнили, что 14-месячное триумфальное наступление Хафтара на Триполи было провалено, а его противник — правительство национального согласия (ПНС) — вернуло контроль над всеми территориями на западе Ливии. «Потеря контроля над частью страны пошатнет имидж Хафтара в глазах основных спонсоров — ОАЭ и Египта», — говорится в статье.

В связи с этим ОАЭ уже в текущем году значительно урежут помощь союзникам, считают аналитики. По их мнению, в этом случае можно будет говорить о провале «ливийской кампании» Эмиратов.

Anadolu также пишет, что Абу-Даби закупает большое количество военной техники для использования за рубежом. Уточняется, что в 2013 году ОАЭ спонсировали переворот в Египте, а затем вооружали отдельные группировки в Сомали и Афганистане, вмешивались в ситуацию в Йемене и Ливии.

«Однако резкое падение цен на нефть вынудило Абу-Даби, 94 процента бюджета которого аккумулируются за счет нефтедоходов, искать деньги за рубежом. На международных финансовых рынках были размещены акции объемом в семь миллиардов долларов», — пишет агентство.

По мнению специалистов, спасением для Эмиратов могла стать ливийская нефть, однако поражения армии Хафтара поставили под удар добычу в «нефтяном полумесяце».

4 июня силы ПНС отбросили Ливийскую национальную армию от Триполи. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами города. Боевые действия продолжились в Сирте в 450 километрах к востоку от столицы.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти. В настоящее время она борется с силами международно признанного ПНС, активно поддерживаемыми Турцией. На стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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