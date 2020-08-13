Палестина отреагировала на соглашение Израиля, ОАЭ и США

Палестина осудила трехстороннее соглашение, заключенное между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна, его слова передает РИА Новости.

«Палестинское руководство рассматривает этот шаг в качестве попытки подорвать арабскую мирную инициативу и решения ЛАГ (Лиги арабских государств — прим. "Ленты.ру"), этот шаг также является агрессией против палестинского народа», — говорится в официальном заявлении президента страны Махмуда Аббаса. Кроме того, руководство Палестины призвало собрать экстренное заседание Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, чтобы отклонить это соглашение.

В Иране такой шаг назвали стратегической ошибкой. По словам помощника главы парламента страны по международным вопросам Хосейна Амира Абдоллахиана, действия ОАЭ нельзя оправдать. «Новый подход ОАЭ к нормализации отношений с лживым и преступным Израилем не поддерживает мир и безопасность, а обслуживает продолжающиеся преступления», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ достигли исторического соглашения при посредничестве США. В документе отмечается, что по условиям сделки Израиль временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.