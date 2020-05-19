Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. Об этом заявил глава национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала «Аль-Джазира», передает РИА Новости.

По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с израильским и американским правительствами. Израиль как оккупационная сила на оккупированной территории Палестины должен нести за это ответственность перед мировым сообществом, добавил он.

Глава администрации добавил, что к переговорам по палестино-израильскому конфликту Палестина вернется только при посредничестве третьей стороны. Он также призвал включить Палестину в состав международных организаций и институтов.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу страну призывали США.

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