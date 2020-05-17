Нетаньяху объявил о подходящем времени для аннексии территорий Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом он заявил на заседании Кнессета, представляя сформированное им новое правительство, передает ТАСС.

По его словам, аннексия территорий соседнего государства станет «еще одной славной главой в истории сионизма».

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«Вот правда: эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить [на них] израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — отметил политик.

Ранее с призывом начать подготовку к аннексии территорий Палестины на Западном берегу реки Иордан выступил посол США в Израиле Дэвид Фридман. По словам дипломата, Израилю сначала необходимо проинформировать президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что его сторона приглашается к переговорам на обозначенных в январе условиях «сделки века» президента США Дональда Трампа. При этом такие переговоры маловероятны, так как в Палестине ранее решительно отвергли этот план.

Нетаньяху в сентябре 2019 года обещал аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан в случае, если его правящая партия «Ликуд» одержит победу на парламентских выборах. После этого в стране разразился политический кризис, связанный с невозможностью сформировать новое правительство. О создании коалиционного правительства договорились только в апреле из-за пандемии коронавируса.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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