Израиль решил ограничиться символической аннексией территорий Палестины

Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата. Об этом сообщает The Times of Israel.

О выбранном плане действий Израиль через Иорданию уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Утверждается, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.

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«Интерфакс» отмечает, что советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее обращался к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию территорий Западного берега реки Иордан. По его мнению, это необходимо для избежания худших отношений со странами Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий: от захвата сразу 30 процентов региона до плана с более символической аннексией небольшой территории.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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