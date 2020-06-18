Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана, сообщает Axios.

Во встрече с главой государства участвовали министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази. Нетаньяху поделился с ними четырьмя сценариями: от захвата сразу 30 процентов региона до плана с более символической аннексией небольшой территории. Сообщается, что варианты были изображены на картах, которые демонстрировал премьер.

Израильский лидер хочет поддержки США в этом вопросе, а в Вашингтоне готовы поддержать только план, устраивающий всех ключевых политиков еврейского государства. Сообщается, что этого добиться пока не удалось: Ганц и Ашкенази заявили, что они против любого военного пути и хотят некоего договора с палестинским населением.

Источник Axios рассказал, что встреча закончилась без итоговых решений или какого-либо значимого прогресса, но впереди новые обсуждения.

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3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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