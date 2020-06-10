Суд Израиля отказался признать еврейские поселения на Западном берегу

Верховный суд Израиля отказался признать законными еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан: Парламент страны (Кнессет) пытался продолжить строительство, приняв соответствующий закон. Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас суд запретил применение закона. Израиль также обязали выплатить финансовую компенсацию палестинцам, пострадавшим в результате строительства поселений. Местные землевладельцы смогут подавать в суд, чтобы, например, выселить проживающих там евреев, восстановив палестинскую собственность. По последним данным, на Западном берегу уже несколько тысяч нелегальных израильских поселений.

Разбирательство началось еще в 2017-м году, когда Кнессет принял закон, — его тут же обжаловали палестинские и израильские правозащитные организации. Тогда Верховный суд страны постановил заморозить реализацию закона. В соответствии с ним Израиль мог конфисковать сотни гектаров земли на Западном берегу, чтобы построить еврейские поселения. Парламент хотел продолжить строительство в обмен на компенсацию палестинцам.

Профессор права и исследователь Израильского института демократии Амихай Коэн считает, что с помощью закона Израиль пытался сделать легитимной незаконную оккупацию и легализовать поселения задним числом, а не решить конфликт. Он также заявил, что теперь Кнессету следует быть осторожнее в своих действиях по аннексии территории.

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3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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