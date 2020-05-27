В Израиле заявили о неспособности России заменить США на Ближнем Востоке

Россия пока не способна заменить США в качестве лидера на Ближнем Востоке, несмотря на попытки повлиять на урегулирование палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказали опрошенные The Jerusalem Post эксперты.

По словам доктора Лиора Лерса (Lior Lehrs), руководящего программой израильско-палестинского мирного урегулирования в Израильском институте региональной внешней политики Митвим, на протяжении последних десятилетий именно США принадлежала роль главного инициатора всех мирных инициатив на Ближнем Востоке. С приходом к власти нынешнего американского лидера Дональда Трампа ситуация изменилась. В результате образовался некий вакуум, который и попыталась заполнить Россия. Однако, считает Лерс, Москва не сможет справиться с этой ролью, всегда принадлежавшей Вашингтону.

Как отмечает издание, сейчас Россия пытается привлечь к переговорам по вопросу мирного урегулирования и палестинскую сторону. Однако президент Палестины Махмуд Аббас еще в 2017 году заявлял, что его страна не готова к каким-либо сделкам с участием США, после того как Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда свое посольство. Кроме того, Аббас отмечал, что палестинцы не будут участвовать в переговорах, если в качестве основы для процесса урегулирования будет рассматриваться так называемая «сделка века», предложенная Трампом. При этом очевидно, что Вашингтон не планирует отказываться от своего плана и едва ли одобрит вмешательство России, даже если его поддержат на международном уровне.

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«США не получат никакой выгоды, если признают легитимность переговорам под руководством России или даже переговорам под руководством России, которые получат поддержку со стороны ООН», — отметил старший вице-президент по исследованиям в Фонде защиты демократии Джонатан Шанцер (Jonathan Schanzer).

По его словам, попытки России вмешаться в процесс урегулирования палестино-израильского конфликта обусловлен желанием Кремля вытеснить США из региона. Однако, считает эксперт, едва ли это произойдет, поскольку между Россией и Израилем существует некоторая напряженность из-за того, что Москва неоднократно высказывалась в поддержку главных противников Израиля — Ирана и палестинского движения ХАМАС.

В то же время, по мнению Лерса, между Израилем и США существует особая неразрывная связь. «Вот почему они единственные, кто может оказать влияние на Израиль... Россия пытается что-то сделать, но я не думаю, что у них есть реальная возможность или инструменты», — подчеркнул эксперт.

Ранее в мае сообщалось, что Палестина выбрала на роль посредника в мирном урегулировании конфликта с Израилем Россию вместо США. Отмечалось, что президент Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь организовать переговоры с Израилем в Москве. Перед этим в Палестине приняли решение разорвать все договоренности с Израилем и США и заявили, что вернутся к переговорам только при посредничестве третьей стороны.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США. Согласно плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта («сделке века»), Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты, в свою очередь, отходят Израилю, его столицей США считают Иерусалим.

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