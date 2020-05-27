В Израиле заявили о неспособности России заменить США на Ближнем Востоке

Россия пока не способна заменить США в качестве лидера на Ближнем Востоке, несмотря на попытки повлиять на урегулирование палестино-израильского конфликта. Такое мнение высказали опрошенные The Jerusalem Post эксперты.
По словам доктора Лиора Лерса (Lior Lehrs), руководящего программой израильско-палестинского мирного урегулирования в Израильском институте региональной внешней политики Митвим, на протяжении последних десятилетий именно США принадлежала роль главного инициатора всех мирных инициатив на Ближнем Востоке. С приходом к власти нынешнего американского лидера Дональда Трампа ситуация изменилась. В результате образовался некий вакуум, который и попыталась заполнить Россия. Однако, считает Лерс, Москва не сможет справиться с этой ролью, всегда принадлежавшей Вашингтону.
Как отмечает издание, сейчас Россия пытается привлечь к переговорам по вопросу мирного урегулирования и палестинскую сторону. Однако президент Палестины Махмуд Аббас еще в 2017 году заявлял, что его страна не готова к каким-либо сделкам с участием США, после того как Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда свое посольство. Кроме того, Аббас отмечал, что палестинцы не будут участвовать в переговорах, если в качестве основы для процесса урегулирования будет рассматриваться так называемая «сделка века», предложенная Трампом. При этом очевидно, что Вашингтон не планирует отказываться от своего плана и едва ли одобрит вмешательство России, даже если его поддержат на международном уровне.
«США не получат никакой выгоды, если признают легитимность переговорам под руководством России или даже переговорам под руководством России, которые получат поддержку со стороны ООН», — отметил старший вице-президент по исследованиям в Фонде защиты демократии Джонатан Шанцер (Jonathan Schanzer).
По его словам, попытки России вмешаться в процесс урегулирования палестино-израильского конфликта обусловлен желанием Кремля вытеснить США из региона. Однако, считает эксперт, едва ли это произойдет, поскольку между Россией и Израилем существует некоторая напряженность из-за того, что Москва неоднократно высказывалась в поддержку главных противников Израиля — Ирана и палестинского движения ХАМАС.
В то же время, по мнению Лерса, между Израилем и США существует особая неразрывная связь. «Вот почему они единственные, кто может оказать влияние на Израиль... Россия пытается что-то сделать, но я не думаю, что у них есть реальная возможность или инструменты», — подчеркнул эксперт.
Ранее в мае сообщалось, что Палестина выбрала на роль посредника в мирном урегулировании конфликта с Израилем Россию вместо США. Отмечалось, что президент Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь организовать переговоры с Израилем в Москве. Перед этим в Палестине приняли решение разорвать все договоренности с Израилем и США и заявили, что вернутся к переговорам только при посредничестве третьей стороны.
17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США. Согласно плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта («сделке века»), Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты, в свою очередь, отходят Израилю, его столицей США считают Иерусалим.