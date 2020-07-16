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Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции» в 1990-м

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на высказывание главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, который обвинил его в «геополитической капитуляции» в 1990 году. По словам экс-политика, подобные нападки не имеют под собой никаких оснований, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — заявил Горбачев.

Ранее Пушков отметил, что Горбачев мог не допустить объединения Германии и ее вступления в НАТО, однако к тому времени уже встал на путь геополитической капитуляции и «интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны». По его словам, у президента СССР в тот момент была возможность как минимум выставить свои условия для вхождения Германии в НАТО или даже настоять на нейтральном статусе страны, однако он не воспользовался ситуацией.

В июне бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при правлении Горбачева якобы был готов передать финской стороне Карелию. Сам Горбачев позже отметил, что впервые об этом слышит и не предпринимал подобных действий, находясь у власти.

Предыстория: Горбачева уличили в «геополитической капитуляции» в 1990 году
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