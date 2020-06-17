Горбачев прокомментировал данные о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он впервые слышит о намерениях Советского Союза при его правлении передать Карелию Финляндии. Так он прокомментировал соответствующие высказывания бывшего дипломата и писателя Юкки Сеппинена, сообщает «Комсомольская правда».

«Вообще, для меня это новость», — сказал Горбачев.

В то же время политик, не вдаваясь в детали, допустил, что «может быть, кто-то помимо нас делал что-то». «Я абсолютно ничего [не предпринимал]», — подчеркнул бывший президент СССР.

Сеппинен, бывший эксперт МИД Финляндии и экс-дипломат, написал в своей книге, что СССР при правлении Горбачева был готов начать переговоры о передаче Карелии и что у финской стороны были шансы получить регион в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но девятый президент страны Мауно Койвисто не воспользовался ситуацией. «Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — пояснил автор.

В июле 2019 года бывший государственный секретарь при первом президенте России Борисе Ельцине Геннадий Бурбулис опроверг существование плана по продаже Карелии. Первый министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал эту информацию «бредом сивой кобылы».

О том, что в Кремле в 1991 году обсуждалась возможность соответствующей сделки и даже ее предполагаемая сумма в размере 15 миллиардов долларов, 21 июля сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Тот заявил, что политическое руководство России работало над этой темой «за закрытыми дверями». По его словам, тогда же российские власти якобы готовили список регионов и населенных пунктов, проблемы которых, возможно, придется решать с международной помощью.

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